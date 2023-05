O que ainda falta decidir na I Liga: campeão e terceiro lugar. Saiba as contas

Os três lugares do pódio ainda estão em jogo. Este domingo há um dérbi que pode ser decisivo

O FC Porto ganhou este sábado à noite ao Famalicão, o Braga empatou durante a tarde com o Boavista, e os três lugares do pódio continuam ainda por decidir nos jogos que faltam da Liga.

Este domingo à noite há dérbi em Alvalade, entre Sporting e Benfica, uma partida na qual pode ficar logo tudo decidido: campeão, segundo classificado e terceiro.

Vamos às contas:

- Neste momento o Benfica tem mais um ponto que o FC Porto e completa a jornada 33 em Alvalade. Em caso de vitória, é campeão. Se empatar ou perder, deixa a decisão do título para a última ronda, na qual recebe o já despromovido Santa Clara, sendo que o FC Porto recebe o V. Guimarães.

- O FC Porto e o Benfica já têm assegurada entrada direta na Champions e o terceiro lugar, que dá acesso à fase preliminar da liga milionária, está em discussão entre Braga e Sporting. Os leões estão a cinco pontos e precisam de ganhar ao Benfica este domingo para ter ainda possibilidades (o Braga empatou este sábado com o Boavista na ronda 33). Se a distância for de dois pontos à entrada para a última jornada, o Sporting está obrigado a vencer o Vizela na última jornada, necessitando que o Braga não vença o Paços de Ferreira, na Pedreira (em caso de igualdade pontual entre Sporting e Braga, os leões têm vantagem no confronto direto - os duelos terminaram 3-3 e 5-0).

- No fundo da tabela, Paços e Santa Clara já estão matematicamente despromovidos, resta saber quem ficará em último. O Santa Clara tem mais dois pontos, mas um jogo a mais, pois o Paços de Ferreira disputa só este domingo o jogo da ronda 33, contra o Rio Ave.