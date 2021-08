Declarações de João Pedro Sousa no final do Vizela 1-1 Boavista

"O Vizela entrou mais forte e dinâmico, tivemos algumas dificuldades para controlar, mas, depois, fomos equilibrando e acabámos por ter uma situação na primeira parte. Ajustámos ao intervalo, mesmo sem termos jogado tão bem num jogo competitivo e dinâmico. Depois do golo, penso que serenámos um bocadinho, mas sem conseguir levar o jogo para zonas mais subidas, acabando por sofrer o golo do empate, que se justifica, num jogo com dois bons golos», afirmou.

"Estas duas semanas serão importantes para trabalharmos o nosso jogo e melhorar. O plantel foi construído um bocadinho tarde e ainda estamos a tentar reforçar o plantel com jogadores de ataque", concluiu.