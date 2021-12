O peso das grandes penalidades e outras curiosidades do campeonato

Fechada a ronda 14 da Liga Bwin, tempo para um balanço.

O árbitro Fábio Melo marcou quatro penáltis no V. Guimarães-Tondela (3-1 em g.p.). O fartote de faltas na grande área atirou os vimaranenses para a liderança do ranking das equipas com mais castigos máximos, com sete, sendo que estes valem agora um terço (33%) dos golos dos conquistadores (sete em 21)!

A equipa que mais se lhe aproxima é o Tondela, equipa que defrontou os conquistadores nesta jornada e que teve, como escrevemos em cima, o tal penálti que os isolou no segundo posto.