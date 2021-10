Confira a análise à jornada nove da Liga Bwin e algumas curiosidades em torno da prova.

O Benfica e o Sporting são os grandes beneficiados no deve e haver dos pontos ganhos com golos marcados e sofridos no tempo de compensação.

No caso do Benfica, a chamada de atenção é notória depois de, nesta jornada, ter conseguido a vitória com um golo salvador de Rafa, aos 97 minutos, no último fôlego do jogo.