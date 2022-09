Redação com Lusa

Declarações do treinador Pedro Martins no World Scouting Congress, que decorre no Porto

Pedro Martins, treinador que orientou o Olympiacos nas últimas quatro quatro épocas e saiu na fase inicial desta temporada, depois de ter treinado Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, esteve esta quinta-feira no World Scouting Congress, que decorre no Porto, sendo um dos participantes do painel sobre o tempo útil de jogo.

"O Benfica contratou bem e, além de ter acertado no treinador, foi buscar jogadores com perfil para a equipa. No Braga, o Artur Jorge está a fazer trabalho excecional, não só no campeonato como nas provas da UEFA. Sinto que vai continuar, é mais um treinador de sucesso", partilhou.

Sobre FC Porto e Sporting, Pedro Martins não os retira da equação na luta pelo título, considerando que a disputa continua a ser a quatro.

"Para Sporting e FC Porto ainda há muito campeonato e terão certamente uma palavra a dizer. O FC Porto já esteve nesta situação e acabou por ser campeão, ainda é tudo muito precoce. O Sporting não começou bem, mas tem um plantel com qualidade. Qualquer uma das quatro equipas pode ainda conquistar o título", analisou.

Pedro Martins deixou ainda "uma felicitação especial" para o Vitória de Guimarães, que festeja 100 anos de existência esta quinta-feira.

"É um clube que me marcou muito enquanto jogador e treinador e pelo qual tenho uma paixão particular. Espero que tenha muitos sucessos nos próximos anos, que se torne ainda maior, e que no futuro entre na luta direta pelo título nacional", concluiu.