O campeonato na reta final: eis os horários das jornadas 27 à 33

Jogos das jornadas 27 a 33 já têm horário

Jornada 27

Sábado, 4 de abril

Santa Clara vs Portimonense, 15h30 - Sport TV

Paços de Ferreira vs Belenenses, 15h30 - Sport TV

Vitória de Guimarães vs Moreirense, 18h00 - Sport TV

Famalicão vs Braga, 20h30 - Sport TV

Domingo, 5 de abril

Boavista vs Vitória de Setúbal, 15h00 - Sport TV

Marítimo vs Gil Vicente, 15h00 - Sport TV

Sporting vs Tondela, 15h00 - Sport TV

Aves vs FC Porto, 17h30 - Sport TV

Rio Ave vs Benfica, 20h00 - Sport TV



Jornada 28

Sexta-feira, 10 de abril

Gil Vicente vs Aves, 15h30 - Sport TV

Tondela vs Paços de Ferreira, 15h30 - Sport TV

Moreirense vs Famalicão, 18h00 - Sport TV

Belenenses vs Sporting, 20h30 - Sport TV

Sábado, 11 de abril

Braga vs Vitória de Guimarães, 15h30 - Sport TV

Portimonense vs Marítimo, 15h30 - Sport TV

Vitória de Setúbal vs Rio Ave, 18h00 - Sport TV

Benfica vs Santa Clara, 18h00 - BTV

FC Porto vs Boavista, 20h30 - Sport TV



Jornada 29

Sexta-feira, 17 de abril

Sporting vs Gil Vicente FC, 19h00 - Sport TV

Rio Ave vs Braga, 21h00 - Sport TV

Sábado, 18 de abril

Boavista vs Santa Clara, 15h30 - Sport TV

Aves vs Moreirense, 15h30 - Sport TV

Marítimo vs Benfica, 17h15 - Sport TV

Paços de Ferreira vs FC Porto, 20h30 - Sport TV

Domingo, 19 de abril

Belenenses vs Tondela, 15h00 - Sport TV

Vitória de Guimarães vs Vitória de Setúbal, 15h00 - Sport TV

Famalicão vs Portimonense, 17h30 - Sport TV

Jornada 30

Terça-feira, 21 de abril

Moreirense vs Sporting, 19h00 - Sport TV

Santa Clara vs Marítimo, 21h00 - Sport TV

Braga vs Aves, 21h00 - Sport TV

Quarta-feira, 22 de abril

Vitória de Setúbal vs Paços de Ferreira, 19h00 - Sport TV

FC Porto vs Belenenses, 19h00 - Sport TV

Tondela vs Famalicão, 21h00 - Sport TV

Gil Vicente vs Rio Ave, 21h00 - Sport TV

Benfica vs Boavista, 21h00 - BTV

Quinta-feira, 23 de abril

Portimonense vs Vitória de Guimarães, 20h15 - Sport TV



Jornada 31

Sábado, 25 de abril

Sporting vs Santa Clara, 18h00 - Sport TV

Paços de Ferreira vs Braga, 20h30 - Sport TV

Domingo, 26 de abril

Boavista vs Marítimo, 15h00 - Sport TV

Belenenses vs Moreirense, 15h00 - Sport TV

Aves vs Vitória de Setúbal, 17h30 - Sport TV

Tondela vs FC Porto, 17h30 - Sport TV

Famalicão vs Benfica, 20h00 - Sport TV

Segunda-feira, 27 de abril

Rio Ave vs Portimonense, 19h00 - Sport TV

Vitória de Guimarães vs Gil Vicente, 21h00 - Sport TV



Jornada 32

Sábado, 2 de maio

Marítimo vs Rio Ave, 15h30 - Sport TV

Santa Clara vs Aves, 15h30 - Sport TV

Benfica vs Vitória de Guimarães, 18h00 - BTV

FC Porto vs Sporting, 20h30 - Sport TV

Domingo, 3 de maio

Gil Vicente vs Tondela, 15h00 - Sport TV

Portimonense vs Boavista, 15h00 - Sport TV

Moreirense vs Paços de Ferreira, 15h00 - Sport TV

Braga vs Belenenses, 17h30 - Sport TV

Vitória de Setúbal vs Famalicão, 20h00 - Sport TV



Jornada 33

Sexta-feira, 8 de maio

Vitória de Guimarães vs Marítimo, 20h30 - Sport TV

Sábado, 9 de maio

Paços de Ferreira vs Portimonense, 15h30 - Sport TV

Rio Ave vs Santa Clara, 15h30 - Sport TV

Tondela vs Braga, 18h00 - Sport TV

FC Porto vs Moreirense, 20h30 - Sport TV

Domingo, 10 de maio

Belenenses vs Gil Vicente, 15h00 - Sport TV

Famalicão vs Boavista, 15h00 - Sport TV

Aves vs Benfica, 17h30 - Sport TV

Sporting vs Vitória de Setúbal, 20h00 - Sport TV