"O Benfica parece um pouco mais trôpego das pernas, é capaz do melhor e do pior"

ENTREVISTA - António Conceição elogia a competência do futebol do Sporting e o trabalho de Rúben Amorim, assim como a aposta dos portistas em alguns jovens e o crescimento exibicional da equipa. Com Sporting e FC Porto fortes, consistentes e com sete pontos de vantagem para as águias, o treinador acredita que a luta pelo título deverá ser apenas entre o atual campeão e os dragões

Como olha para o campeonato nacional, nomeadamente o topo?

-Mais do mesmo, os crónicos grandes a lutar pelo título. Creio que o Braga se afastou um bocadinho, depois de uns anos a atrapalhar muito os grandes. O FC Porto investiu mais no jogador que já tinha sob contrato. Fez regressar alguns jovens e melhorou bastante, está uma equipa consistente, muito regular e isso faz com que tenha fortes possibilidades de ganhar títulos. O Sporting emergiu há ano e meio, do sexto lugar para ser campeão a época passada e nesta continua muito competente, o que demonstra bem a qualidade do seu treinador. O Benfica investiu muito, mas, comparando com as outras duas, parece uma equipa um pouco mais trôpega das pernas, não sei se é uma coisa individual ou coletiva, mas não consegue funcionar tão bem quanto os rivais. É mais instável, capaz do melhor e do pior. Quando isso acontece é muito difícil ganhar títulos e já estão a sete pontos do FC Porto e Sporting, depois da derrota no último clássico. Resumindo, vejo Sporting e FC Porto numa linha de continuidade. O Sporting continua a ter um futebol simples, mas que arranja sempre uma solução para ganhar, o FC Porto melhorou em termos exibicionais e o Benfica oscila entre o bom e o mau.