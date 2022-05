O acesso às provas da UEFA: as contas e o papel do Tondela

Se a luta pelo quinto lugar for adiada para a última jornada, e se o Gil Vicente e o Vitória terminarem com o mesmo número de pontos, os golos marcados fora terão um peso decisivo.

Através do campeonato, a luta pelos últimos lugares de acesso às competições europeias limita-se ao Gil Vicente e ao V. Guimarães, mas o Tondela também está à espreita de uma presença inédita na Europa. Para lá chegar, a equipa beirã tem de vencer a final da Taça de Portugal, contra o FC Porto. Se tal acontecer, ocupará a vaga que está destinada a Portugal na Liga Europa (entrada na fase de grupos) e o sexto classificado deixa de aceder à Conference League. O Braga, quarto classificado na Liga Bwin, alinhará na Conference League.

Caso o Tondela perca a final da Taça, e como o finalista vencido deixou de ter entrada nas competições europeias, ao contrário do que acontecia há bem pouco tempo, abre vaga para o sexto classificado, que tanto pode ser o Gil Vicente como o Vitória. E nesse caso o Braga, quarto classificado na Liga Bwin, competirá na Liga Europa 2022/23.

Para já, a equipa de Barcelos leva vantagem e pode garantir o apuramento na sexta-feira, se a equipa de Pepa perder com o Boavista, no Bessa. Pode ainda festejar no domingo, se conseguir o mesmo resultado dos vitorianos.

A luta pelo quinto lugar poderá, ainda assim, ficar adiada para a última jornada, dando-se a curiosidade de o Vitória receber o Gil. Se terminarem com o mesmo número de pontos, e tendo em conta que os gilistas venceram, por 3-2, em Barcelos, a questão dos golos fora pode ser determinante.

Em termos de Liga dos Campeões, FC Porto e Sporting já garantiram o acesso à fase de grupos, enquanto o Benfica arrancará, como esta época, na terceira pré-eliminatória.