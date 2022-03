Nova formação de delegados da Liga visou a "valorização do produto audiovisual"

Elementos foram como que alertados, dada a planeada centralização dos direitos televisivos, para a importância de "olhar de forma diferente para a área da imagem"

A 19.ª sessão de formação de delegados da Liga, a terceira em 21/22, ocorrida este sábado, visou, entre outros propósitos, fornecer conhecimentos para "potenciar e valorizar a imagem" das competições profissionais e o estudo da criação de carreira destes elementos.

"A mudança de foco terá de ser realidade, existe a necessidade de tratar o nosso produto de forma diferente. O objetivo é melhorá-lo e alcançarmos, juntos, a meta da centralização dos direitos televisivos", frisou Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, no auditório da Associação de Futebol do Porto.

Em 22 de fevereiro, durante a oitava cimeira de presidentes dos clubes da Liga Bwin e da Liga SABSEG, decidiram operacionalizar a negociação centralizada dos direitos televisivos das competições "no mais curto espaço de tempo possível", apontando a 2023/24, e não em 2028, ano apontado pela lei como prazo máximo de conclusão.

"Estamos na antecâmara da centralização dos direitos televisivos e há outros temas a serem colocados em cima da mesa dos delegados. Há que olhar de uma forma diferente para a área da televisão e da imagem", reforçou Helena Pires, diretora para as competições.

Quanto à definição da criação de carreira de delegados, um pedido sugerido pelos próprios, Reinaldo Teixeira, coordenador da "quarta equipa em campo", criada há 26 anos pela Liga, assumiu que a ideia será originar um processo ascendente na função.

"O delegado [deve] iniciar as suas delegacias no futebol amador, [sob tutela] da Federação Portuguesa de Futebol, e depois subir ao futebol profissional [sob domínio] da Liga Portugal", declarou o responsável, na sessão formativa.

Nesse sentido, o organismo que tutela o futebol profissional anunciou a criação de um protocolo de cooperação com a Associação de Futebol do Porto para o desenvolvimento de capacidades dos respetivos delegados amadores desta.

A Liga concluiu que a 19.ª ação de formação de delegados teve como desideratos "fomentar o espírito de equipa", "potenciar a imagem da competição", "realçar a importância do intercâmbio com a La Liga", "auscultar a manifestação de vontade da criação da carreira do delegado" com "base na meritocracia e competência".