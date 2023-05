"Ninguém quer ser o cabeçudo, não queríamos ser os bobos da festa contra o rival"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Morato e João Manuel Pinto recordam quando adiar a festa do rival tornou-se o grande objetivo. "Foi o jogo do ano para nós".

Para comemorar o título de campeão e não arrastar as decisões todas para a última jornada, o Benfica tem de vencer o Sporting, em Alvalade.

Do lado dos encarnados, só a vitória interessa, do lado dos leões, vai estar, certamente, a vontade de estragar, ou pelo menos adiar, a festa que não se faz há quatro anos. O JOGO foi conversar com dois protagonistas que sabem, na primeira pessoa, como se impede o rival de festejar em casa alheia.