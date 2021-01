Nacional-Sporting em risco de ser adiado: linhas pouco visíveis e muito vento

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O árbitro Manuel Mota deixou a bola no centro do terreno de jogo e o vento levou-a até perto de uma das áreas. As linhas também estão pouco visíveis devido à chuva intensa.

O jogo entre o Nacional e o Sporting não começou à hora inicialmente prevista devido ao vento e chuva fortes que se fazem sentir na Choupana. Uma vez que o árbitro entendeu que não havia condições para se iniciar o encontro, irá aguardar-se os 30 minutos regulamentares reavaliando-se depois a situação.

O árbitro Manuel Mota colocou uma bola no centro do terreno de jogo e esta, devido ao vento forte, foi parar perto de uma das grandes áreas, como comprovam as imagens captadas pela SportTV.

Além disso, as linhas de jogo são pouco visíveis devido à chuva muito intensa.