Realização do duelo entre Nacional e Sporting pode ficar comprometida pelo agravamento meteorológico previsto para o final da tarde.

A realização do jogo entre Nacional e Sporting, esta quinta-feira, na Choupana, continua em xeque devido ao agravamento meteorológico previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o final da tarde no arquipélago da Madeira, mas, durante a manhã, os sinais deixados foram positivos.

Tanto a chuva como o vento amainaram e o relvado do estádio do clube insular apresenta-se em bom estado, conforme é possível verificar na fotografia acima e no vídeo abaixo.

Contudo, é de referir que o IPMA prevê um agravamento das condições do tempo entre as 18h00 - o pontapé de saída do encontro está marcado para as 18h30 - e as 03h00 de sexta-feira, com "períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada".

Por isso, é expectável que uma decisão surja em cima da hora do jogo.