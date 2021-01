Insulares não venciam há cinco jogos consecutivos, dois deles referentes ao campeonato português. Famalicenses podem cair para a zona de despromoção da prova

A equipa do Nacional venceu, este sábado, o conjunto do Famalicão, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio da Madeira, no Funchal, e interrompeu uma série de cinco jogos sem vencer em todas as competições.

Todavia, a equipa famalicense, que venceu um dos últimos dez desafios também no conjunto das provas, foi quem inaugurou o marcador no reduto madeirense, por intermédio do avançado Anderson, que fez balançar as redes aos 33 minutos.

A cambalhota do marcador protagonizada pelo Nacional surgiu na segunda parte do desafio. Aos 53 minutos, o ponta de lança Rochez igualou e, volvidos apenas quatro minutos, o médio português Francisco Ramos colocou os insulares a vencer até final.

Com este resultado, o Nacional ascendeu ao décimo lugar da I Liga (17 pontos), regressando aos triunfos, após empatar na última ronda da prova com o Benfica e sofrer quatro derrotas consecutivas (três no campeonato e uma na Taça de Portugal).

O Famalicão, que perdeu pela segunda vez consecutiva na I Liga, após o desaire com o Vitória, mantém-se no 15.º lugar da tabela, com 14 pontos, mas corre agora o risco de cair para os lugares de despromoção, caso Gil Vicente e Farense triunfem nesta ronda.

Em comparação com os famalicenses, os gilistas têm 13 pontos somados e o algarvios contabilizam doze, nas posições imediatamente abaixo. A lanterna-vermelha pertence ao Boavista.

Veja o resumo do jogo: