Na luta pela permanência, o favoritismo vai para quem controlar as emoções

Pela vantagem pontual na corrida com Moreirense e Belenenses e por jogar em casa, o Tondela está em vantagem, mas na opinião dos treinadores há outros fatores de peso

Na luta a três por um lugar no play-off da permanência, o Tondela parte, logicamente, com maior dose de favoritismo por ter mais um ponto do que o Moreirense e dois do que o Belenenses e também por ter o apoio dos seus adeptos, diante do Boavista. A matemática e o fator casa não deixam dúvidas, mas há outros aspectos a ponderar, como referiram os três treinadores ouvidos por O JOGO sobre esta luta a três.