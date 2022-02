Multas no clássico FC Porto-Sporting ascendem os 22 mil euros

Totalidade das coimas do FC Porto ascende os 16 mil euros. Sporting terá de pagar cerca de cinco mil

O clássico entre o FC Porto e o Sporting, de sexta-feira, levou ainda o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a aplicar multas aos dois clubes que, no total, ascendem os 22 mil euros.

A sociedade portista é a mais penalizada, estando obrigada a pagar um total de 16.575 euros. Boa parte desde valor (11.475 €) diz respeito à entrada e deflagração de material pirotécnico, mas os dragões foram também castigados com uma multa no valor de 5100 euros pela utilização irregular da aparelhagem sonora.

No que toca aos leões, a coima de 5740 euros prende-se com a deflagração de material pirotécnico, nomeadamente o rebentamento de petardos durante a primeira parte do encontro, que acabaria empatado 2-2.