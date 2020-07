Mudanças à vista em 2020/21: play-off que dá vaga na I Liga pode avançar

Assembleia-geral de terça-feira irá votar propostas da Direção da Liga que trazem novidades aos modelos dos campeonatos profissionais e Taça da Liga.

A Direção da Liga vai apresentar na próxima terça-feira, em Assembleia Geral, sugestões de mudanças aos clubes. O JOGO teve acesso às propostas da Direção (da qual fazem parte FC Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Rio Aves, Mafra, Leixões e Farense) para os regulamentos de Competição e Disciplinar das provas da época 2020/21.

A mais surpreendente é a proposta para criação de um play-off que dá uma vaga na I divisão. A Liga terá como argumento o facto de nenhum outro campeonato do mundo, disputado a 18 ou mais equipas, ter a despromoção de apenas duas equipas. À semelhança da Bundesliga, por exemplo, os dois últimos classificados da I Liga seriam despromovidos e os dois primeiros do segundo escalão ascendem à prova principal, como agora. Contudo, o antepenúltimo da I Liga (16.º) e o terceiro classificado da II passariam a disputar entre eles um play-off a duas mãos, após o término dos campeonatos, sendo que o clube da divisão inferior joga em casa o primeiro jogo. Vencerá a equipa que marcar mais golos (com recurso a grandes penalidades, em caso de empate, no fim da segunda eliminatória), mas se essa equipa não cumprir os pressupostos para inscrição na primeira divisão, a equipa derrotada pode ficar com a vaga.

Play-off a duas mãos entre o 16.º da I Liga e o 3.º do segundo escalão pode determinar vaga no principal campeonato. Manter as cinco substituições também irá a votação dos clubes

Para as competições profissionais, de 2020-21, vai ser ainda votada a continuidade das cinco substituições, em três momentos de jogo, com a indicação de nove suplentes.

Com a entrada em vigor das alterações à lei contra a violência no desporto (lei n.º39/2009) em 2020-21, os regulamentos de Competição e Disciplinar devem igualmente ser alterados. As propostas da Direção da Liga sugerem o reconhecimento legal dos OLA (oficial de ligação aos adeptos) e dos adeptos, e um vínculo contratual entre os diretores de segurança e as sociedades desportivas. Sugerem ainda adaptação das zonas com condições especiais para permanência de adeptos - no caso de haver adeptos nos estádios - com objetos de som, bandeiras e tarjas, para visitados e visitantes.

Ainda no que toca à violência, a Liga pretende adotar as normas e procedimentos da UEFA no que concerne a situações de racismo - como no caso Marega, no jogo em casa do V. Guimarães -, prevendo igualmente sanções para situações de discriminação de género ou orientação sexual, adaptados ao regulamento da FPF. Nestes casos, os clubes "prevaricadores" incorrem numa interdição de recinto de dois a cinco jogos.