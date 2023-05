Mossoró recorda: "Por tudo o que passei contra o Benfica..."

Médio brasileiro teve uma passagem de sucesso pelo Braga e hoje estará a torcer por uma vitória contra o Benfica.

Aos 39 anos, e, após longa passagem pelo futebol turco, Mossoró regressou ao Brasil jogando hoje no Potiguar, do Rio Grande do Norte, onde também atua o filho Nikolas, de 16 anos. O antigo médio criativo do Braga, um dos dínamos do grande andamento dos guerreiros na era de Domingos Paciência, ficando ligado a um 2º lugar na Liga e uma final da Liga Europa, perdida para o FC Porto, torce por um grande resultado dos minhotos na Luz, num palco onde também foi feliz. O médio-ofensivo puxa pela memória e pela fita de um 2-2 no reduto dos encarnados, na época 2012/13.

"Esse é o jogo que mora na minha memória, foi na abertura do campeonato, primeira jornada, marco um grande golo, faço um grande jogo e essa partida é fantástica. Para mim, por tudo o que passei contra o Benfica, uma lesão grave, um castigo, foi algo muito importante. Fazia sempre bons jogos contra eles. Estou a torcer para que o Braga faça um grande jogo, que marque mas possa vencer, nem que seja por 1-0. Estou de pensamento positivo, acredito num ótimo resultado e que ainda vai a tempo de concretizar esse sonho de Salvador, o título", frisou Mossoró, partilhando a recente felicidade de ter jogado com o filho no passado mês de abril.

"Foi inesquecível jogar com o meu filho, realizar um sonho que comecei a construir quando ele era mais novo. Foi uma noite inesquecível, dia marcado na história e na minha memória. Por tudo o que envolveu aquele jogo e o que representa jogar ao lado de um filho. Vou levar para o resto da vida este momento", confessa.