Moreirense vence Famalicão na estreia de Silas no comando dos famalicenses

Triunfo da equipa de Moreira de Cónegos, que vinha de uma derrota por 4-0 em casa frente ao Braga, foi construído ainda na primeira parte.

O Moreirense consolidou esta quinta-feira o oitavo lugar na I Liga, ao vencer 2-0 em casa do Famalicão, na 17.ª jornada da prova, com os famalicenses a baixarem à zona de despromoção.

O triunfo da equipa de Moreira de Cónegos, que vinha de uma derrota por 4-0 em casa frente ao Braga, foi construído ainda na primeira metade, com golos de Riccieli, aos 24 minutos, na própria baliza, e de Yan Matheus, no encerramento da primeira parte (45), numa partida que marcou a estreia do treinador Jorge Silas na equipa famalicense, que somou a terceira derrota consecutiva.

Com este triunfo, Moreirense destaca-se no oitavo lugar, com 21 pontos, menos um do que o sétimo, o Santa Clara, enquanto o Famalicão baixa ao 16.º lugar, posição que este ano obriga a um play-off com o terceiro da II Liga, com 14 pontos.