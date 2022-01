A festa do golo, apontado por Rafael Martins

Triunfo da formação de Moreira de Cónegos por um golo sem resposta no encontro da ronda 17 do campeonato.

O Moreirense somou o primeiro triunfo como visitante na Liga Bwin, na estreia de Sá Pinto como treinador, ao vencer em casa do Vizela, por 1-0, na 17.ª jornada.

O avançado Rafael Martins marcou, aos 59 minutos, o único golo da partida, que marcou a estreia de Sá Pinto, apresentado na sexta-feira como substituto de Lito Vidigal.

Com o terceiro triunfo na prova, o Moreirense subiu provisoriamente ao 15.º lugar, com 15 pontos, menos um do que o Vizela, que segue na 12.ª posição.

Veja o resumo do jogo: