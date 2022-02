Moreirense goleia Belenenses e foge aos lugares de despromoção

Graças ao triunfo, que interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, o Moreirense sobe ao 15.º lugar

O Moreirense venceu o lanterna-vermelha Belenenses por 4-1, no encontro de encerramento da 21.ª jornada da Liga Bwin, e fugiu aos lugares de despromoção.

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Yan Matheus inaugurou o marcador, aos 18 minutos, Abel Camará ainda empatou (25) para os visitantes, mas Pablo (43), André Luís (67) e Derik (88) marcaram os golos da vitória da equipa da casa, que jogou em superioridade numérica desde a expulsão, com vermelho direto, de Ndour, aos 40.

Graças ao triunfo, que interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, o Moreirense sobe ao 15.º lugar da I Liga, com 19 pontos, enquanto os "azuis" somaram o quinto encontro sem vencer e mantêm-se com apenas 12 pontos, no 18.º e último posto.