Moreirense-FC Porto: Sá Pinto e Diamantino punidos com um jogo de suspensão

Sá Pinto e Diamantino estiveram no centro da confusão no final do Moreirense-FC Porto

Técnico do Moreirense e treinador de guarda-redes do FC Porto foram expulsos após o apito final do encontro de domingo.

Sá Pinto, treinador do Moreirense, e Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, foram sancionados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de castigo, na sequência das expulsões registadas após o apito final do encontro entre os clubes, no domingo, após discussão mais acesa entre os dois elementos.

De acordo com o mapa de decisões do CD, a Diamantino foi ainda aplicada uma multa de 2040 euros, enquanto Sá Pinto foi punido com uma coima de 840 euros.

Desta forma, o elemento da equipa técnica de Sérgio Conceição não poderá estar no banco frente ao Gil Vicente, no domingo, enquanto Sá Pinto vai falhar a vista dos cónegos a Arouca, no dia anterior.

EM ATUALIZAÇÃO