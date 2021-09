Minuto de silêncio no clássico em homenagem a Jorge Sampaio, João Aranha e Jorge Sousa

Será feito um minuto de silêncio em homenagem a Jorge Sampaio, ex-Presidente da República, a João Aranha, fundador da Liga Portugal e primeiro Presidente da Liga, e a Jorge Sousa, funcionário do Sporting.

O Sporting-FC Porto, deste sábado, vai contar com um minuto de silêncio em homenagem a Jorge Sampaio, ex-Presidente da República, e João Aranha, fundador da Liga Portugal e primeiro Presidente da Liga, e a Jorge Sousa, funcionário do Sporting que atualmente desempenhava funções como diretor do departamento de voleibol.

Os jogadores do clube leonino vão usar um fumo negro nas camisolas.