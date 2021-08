Minuto 12 do Braga-Sporting: "vermelho direto" para o Cartão do Adepto

Adeptos do Braga protestaram contra o Cartão do Adepto

Momento de protesto nas bancadas do Estádio Municipal de Braga.

O minuto 12 do jogo entre Braga e Sporting, este sábado, referente à segunda jornada da Liga Bwin, ficou marcado por uma ação de protesto contra a introdução do Cartão do Adepto no futebol profissional.

Numa das bancadas do Estádio Municipal de Braga foi exibida uma tarja com a inscrição "Vermelho direto ao Cartão do Adepto", com os espectadores presentes a levantarem cartolinas vermelhas.

Mais um momento de protesto na Liga Bwin 2021/22 contra o Cartão do Adepto, que entrou em vigor na presente teporada.