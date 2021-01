Meteorologia: o que prevê o IPMA para a hora do Nacional-Sporting

O vento forte, acompanhado por chuva, obrigou a um adiamento do início da partida. As condições meteorológicas não melhoraram durante os 30 minutos de espera regulamentares, acabando o encontro por ser adiado.

O encontro entre Nacional e Sporting, da 13.ª jornada da I Liga, vai ser jogado na sexta-feira, às 18:00, depois de ter sido adiado esta quinta-feira, devido às más condições atmosféricas na Madeira. De acordo com a Liga de clubes, "a partida foi reagendada para amanhã, sexta-feira, às 18:00".

Fonte do Nacional revelou que os dois clubes chegaram a acordo para adiar o jogo, tendo em conta previsão meteorológica que prevê melhorias a partir do início da tarde de sexta-feira.

Ora, o que diz a previsão do IPMA para a Ilha da Madeira à hora do jogo? No momento do apito inicial está previsto "céu parcialmente nublado", com vento a soprar de Norte a 9 km/h e temperatura a rondar os 15ºC. Quanto à probabilidade de ocorrência de precipitação, é de apenas 4%.

As condições meteorológicas na Madeira deverão começar a melhorar ao final da manhã e evoluir favoravelmente até à hora do jogo, sendo que está previsto vento para as terras altas da ilha, designadamente para a Choupana.