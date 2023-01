Mehdi Taremi, Ricardo Horta e Nuno Santos na equipa da semana do FIFA 23

Os três futebolistas estiveram em destaque na 14ª jornada da Liga ​​​​​​​Bwin.

Mehdi Taremi, Ricardo Horta e Nuno Santos integram a equipa da semana do FIFA 23.

Os três futebolistas estiveram em destaque na 14ª jornada da Liga Bwin e, desta forma, fazem parte do lote de 23 jogadores que se evidenciaram a nível mundial.

Mehdi Taremi apontou um hat-trick na goleada do FC Porto ao Arouca (5-1), Ricardo Horta bisou na vitória do Braga diante do Benfica (3-0) e Nuno Santos marcou e assistiu no triunfo do Sporting frente ao Paços de Ferreira (3-0).

No que se refere à pontuação destas novas cartas, o atacante iraniano dos dragões aparece com 87, o avançado dos guerreiros do Minho com 85 e o atleta dos leões com 84.