Média de pontos: FC Porto é o oitavo melhor campeão com o mesmo registo de Robson

O FC Porto desta época conseguiu a oitava melhor média de pontos da história da Liga, igualando o FC Porto de 1994/95, de Bobby Robson.

Este FC Porto é o oitavo melhor campeão de todas as 88 edições do campeonato nacional. A equipa azul e branca conseguiu uma média de 2,676 pontos por jogo, menos 0,191 do que o Benfica de Jimmy Hagan que, em 1972/73, terminou o campeonato sem derrotas e só com dois empates.

De resto, Hagan e Sérgio Conceição são os únicos dois nomes repetidos no top 15 deste ranking que junta os timoneiros ilustres que conseguiram os campeonatos mais fortes desde 1934/35.