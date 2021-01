Mau tempo e estado do relvado interrompem Santa Clara-Benfica

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogo foi interrompido pelo árbitro aos seis minutos

O Santa Clara-Benfica, da 12ª jornada da I Liga, foi interrompido aos seis minutos por ordem do árbitro Hélder Malheiro e já depois de Jorge Jesus, treinador dos encarnados, ter questionado a equipa de arbitragem sobre as condições do relvado, fortemente afetado pelo mau tempo que se tem abatido este domingo sobre São Miguel.

orge Jesus também se queixa do estado do relvado.

Com o relvado alagado em várias zonas, alguns elementos do banco do Benfica, designadamente Jesus, foram os primeiros a queixarem-se das condições em que o jogo decorria. Estavam cumpridos apenas quatro minutos.

Pouco depois, o jogo acabou mesmo por ser interrompido. Depois de conferenciar com elementos de ambas as equipas, o árbitro Hélder Malheiro mandou todos para os balneários.

Jorge Jesus dirigiu-se à equipa de arbitragem enquanto regressam para os balneários e voltou a queixar-se das condições.

Perante isto e mediante as informações que foram chegando dos Açores, os delegados da Liga e das equipas reuniram-se de imediato para tomar uma decisão e, quem sabe, quanto ao possível adiamento do jogo.

No que se refere aos regulamentos, de recordar que segundo os regulamentos são dados 30 minutos para decidir o que fazer. A verdade é que as previsões meteorológicas não apontam para qualquer melhoria.