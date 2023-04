Formação madeirense voltou à antepenúltima posição da tabela, passando a somar mais dois pontos do que o Paços de Ferreira e mais quatro do que o Santa Clara, lanterna-vermelha.

O Marítimo regressou este domingo às vitórias na Liga Bwin, triunfando por 3-2 na receção ao Boavista, o que lhe permitiu o regresso à antepenúltima posição da tabela, à 26.ª jornada.

A partida começou da melhor forma para a formação orientada por José Gomes, com André Vidigal a inaugurar o marcador logo aos três minutos.

Aos 22', Félix Correia aumentou a vantagem insular para 2-0 e, na segunda parte, André Vidigal chegou aos bis (50'), sendo que a resposta axadrezada só surgiu praticamente na última meia hora de jogo, por intermédio de Salvador Agra (59') e Bruno Lourenço (87').

Com a vitória, o Marítimo voltou ao primeiro lugar da zona de despromoção (16.º), que confere acesso ao play-off, passando a somar 19 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira (penúltimo, com 17) e mais quatro do que o lanterna-vermelha Santa Clara (15).

Veja o resumo do jogo: