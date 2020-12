Equipa insular venceu com um golo ao cair do pano e é certo que larga o último lugar do campeonato nesta jornada dez.

Um golo do camaronês Joel Tagueu, nos descontos, aos 90+3 minutos, valeu ao Marítimo um triunfo por 1-0 na receção ao Belenenses SAD, na 10.ª jornada da I Liga.

A formação comandada por Petit, que sofreu apenas o sétimo golo na prova, jogou reduzida a 10 elementos desde os 60 minutos, altura em que o guarda-redes russo Stanislav Kritsyuk foi expulso, com Cafu Phete a deixar a equipa com nove, aos 90+7.

Na classificação, e em termos provisórios, o Belenenses SAD está nos grupos dos oitavos, junto a Famalicão e Rio Ave, com 11 pontos, enquanto o Marítimo uniu-se ao Nacional no 11.º posto, com 10.

Veja o resumo do jogo: