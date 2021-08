Marítimo vence Belenenses no encerramento da segunda jornada da Liga Bwin

Redação com Lusa

O Marítimo, que na próxima jornada recebe o FC Porto, foi a Leiria vencer o Belenenses, próximo adversário do Sporting na Liga Bwin

O Marítimo venceu o Belenenses, por 2-1, no jogo que encerrou a segunda jornada da Liga Bwin. O jogo teve lugar em Leiria, casa emprestada da formação azul.

Os golos surgiram todos na primeira parte: André Vidigal (0-1, 12'), Alipour (0-2, 15') e Ndour (1-2, 45').

Com esta vitória, o Marítimo encerra a jornada no 11.º lugar, com três pontos, enquanto o Belenenses é 17.º e penúltimo, sem qualquer ponto, situação idêntica ao Famalicão (16.º) e Arouca (18.º).