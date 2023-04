Marítimo-Paços de Ferreira entra na história do futebol português

Marca histórica no principal campeonato português será atingida no sábado no jogo entre Marítimo e Paços de Ferreira.

A I Liga vai chegar, este sábado, aos 20 000 jogos. O jogo entre o Marítimo e o Paços de Ferreira vai assinalar este marco histórico este sábado.

A história começou há de 88 anos, no dia 20 de janeiro de 1935, quando se realizou a primeira partida do chamado Campeonato da I Liga Experimental. O jogo decorreu em Lisboa, no histórico Campo das Amoreiras, e opôs o Benfica e o Vitória de Setúbal. Em 1995, a principal prova de futebol português passou a ser organizada pela Liga.

Ao longo desses últimos 27 épocas, foram realizados um total de 7977 jogos. O jogo de sábado será também um número redondo em termos de partidas efetuadas desde que a competição é organizada pela Liga Portugal.