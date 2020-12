Formação insular começou a perder mas acabou por operar a reviravolta (1-3) com bis de Joel Tagueu e um golo de Marcelo Hermes, no qual Kieszek ficou mal na fotografia.

O Marítimo venceu esta segunda-feira, com reviravolta, o Rio Ave por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, disputado em Vila do Conde, subindo ao sétimo lugar da prova.

Os vila-condenses entraram melhor na partida e adiantaram-se aos 14 minutos, através de um golo de Diego Lopes, mas os insulares voltaram do intervalo determinados e deram a volta ao marcador, com um 'bis' do camaronês Joel Tagueu, aos 50 e 63 minutos, e outro golo do brasileiro Marcelo Hermes, aos 75.

Com esta vitória, o Marítimo afastou-se mais da zona de despromoção e já se acerca dos lugares europeus, ocupando o sétimo posto, com 13 pontos, enquanto o Rio Ave voltou a somar novo desaire e está muito próximo dos lugares de descida, situando-se no 13.º posto, com 11 pontos, apenas mais dois do que a primeira equipa abaixo da linha de descida, o Tondela.

Veja o resumo do jogo: