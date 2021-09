Mãos fizeram nascer quase 40 golos: esta e outras curiosidades do campeonato

Golo de Ricardo Horta frente ao Tondela foi mais um com origem num lançamento lateral.

O golo do bracarense Ricardo Horta, apontado na sequência de um lançamento de linha lateral do seu colega Yan Couto, foi o 37.º golo deste género nas últimas cinco épocas da Liga Bwin.

Outra das conclusões do nosso estudo que compreende 1278 jogos disputados desde a época 2017/18 destaca os insulares Marítimo e Santa Clara como líderes do ranking que define as equipas com mais golos cujos lances tiveram início com as mãos: quatro.