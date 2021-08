Mágicos de Braga e Sporting comparados: os números de Pote e Ricardo Horta

Pedro Gonçalves é "imbatível" nos tiros à baliza adversária, como os guerreiros já sentiram na pele na Supertaça. Ricardo Horta mostra bons números na eficácia de passe e cruzamento

Pedro Gonçalves e Ricardo Horta foram destaques no Sporting e no Braga em 2020/21 e são as figuras que mais desequilibram nos dois conjuntos, mas numa comparação direta o criativo do campeão leva a melhor sobre o jogador dos guerreiros.

O JOGO consultou os dados dos encontros da I Liga na última temporada, juntou as estatísticas da primeira jornada da edição de 2021/22 e Pote sobressai: o melhor artilheiro do campeonato fez mais golos (25 contra 10), mais assistências (4 contra 3) e, em suma, revela-se mais letal. Faz 2,4 remates por encontro, com uma taxa de acerto de 50, e mesmo perdendo na eficácia no drible para Ricardo Horta, consegue um maior número de ultrapassagens aos adversários: quase quatro por jogo.