Luta pela permanência na Liga Bwin: as contas que se podem fazer

Se as contas da permanência forem adiadas para a última jornada, há anda a registar dois confrontos diretos, com o Moreirense a receber o Vizela e o Arouca a jogar em casa com o Belenenses.

A penúltima jornada da Liga Bwin, que começa esta sexta-feira com o Boavista-Vitória de Guimarães, pode ser torturante para algumas equipas que lutam pela permanência na Liga Bwin.

Belenenses e Moreirense, os dois últimos classificados, até podem descer já. No caso da equipa que joga no Jamor, as contas são fáceis de fazer: basta perder segunda-feira com o Famalicão, o Moreirense ganhar fora ao Estoril e o Tondela empatar ou ganhar ao Gil Vicente, em Barcelos.

O Moreirense também pode regressar já à Liga SABSEG se perder com o Estoril e o Tondela ganhar em Barcelos.

A vida também está difícil, para a equipa beirã. Não desce de divisão já nesta jornada, mas sabe que, mesmo que ganhe, nunca deixará o antepenúltimo lugar, que obriga a disputar o play-off com o terceiro classificado da Liga SABSEG, isto porque tem desvantagem no confronto direto com o Arouca.

A luta pela permanência promete emoções fortes e envolve cinco equipas, depois de Estoril, Boavista e Famalicão terem garantido um lugar entre os grandes na última ronda. Já o Vizela necessita de apenas um ponto para ser bem-sucedido, tendo duas oportunidades para não andar com a calculadora nas mãos.

Chegando aos 33 pontos, a equipa treinada por Álvaro Pacheco tem vantagem no confronto com todas as equipas que possam alcançar a mesma pontuação. O mesmo critério aplica-se, aliás, ao Famalicão, equipa que beneficiou do empate do Tondela em Paços de Ferreira.

Curiosamente, se o conjunto beirão e a equipa famalicense terminarem a competição com os mesmos 33 pontos, e como cada uma das equipas venceu o respetivo jogo que disputou em casa, vale o maior número de golos marcados no estádio do adversário. Depois do 2-1 em Famalicão, registou-se um 3-2 no Estádio João Cardoso.

