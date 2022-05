Luta pela permanência: as contas na última jornada da Liga Bwin

Tondela, Moreirense e Belenenses lutam por um lugar no play off para evitarem a descida automática à II Liga

O Arouca foi o grande beneficiário do jogo que encerrou a 33ª jornada da Liga Bwin, já que a derrota do Belenenses, por 3-2, na receção ao Famalicão, garantiu a permanência da equipa treinada por Armando Evangelista.

Assim sendo, Tondela (27 pontos), Moreirense (26) e Belenenses (25), lutarão na derradeira jornada pelo acesso ao play-off, única forma que resta de evitar a descida automática à II Liga SABSEG.

Ora, quanto a esta luta, estas são as contas a terem em conta:

Para atingir o play-off, o Belenenses, atual último classificado, precisa de, na última jornada, vencer o jogo em Arouca, esperar que o Moreirense não ganhe e que o Tondela perca. A equipa azul perde no confronto direto com o Tondela.

Quanto ao Tondela, é a única destas três equipas que depende apenas de si. Vencendo, garante a disputa do play off, despromovendo Moreirense e Belenenses. Se empatar, assegura o 16.º posto mesmo que o Belenenses vença fora o Arouca, desde que o Moreirense não derrote em casa o Vizela.

A equipa de Moreira de Cónegos, por seu turno, tem de fazer melhor do que o Tondela, sabendo que em igualdade pontual com o Tondela tem vantagem no confronto direto. Ou seja, a equipa minhota tem de vencer e esperar que o Tondela não triunfe no Bessa. Em caso de empate, o Moreirense tem de esperar que o Belenenses não vença e que o Tondela perca.

Classificação:

15.º Arouca, 30 pontos

16.º Tondela, 27

17.º Moreirense, 26

18.º Belenenses, 25

Sábado, 14 de maio

Arouca - Belenenses, 15H30 - Sport TV

Tondela - Boavista, 15H30 - Sport TV

Moreirense - Vizela, 15H30 - Sport TV