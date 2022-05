Luta pela permanência em aberto: o Belenenses-Famalicão e as contas

São três os clubes atentos ao encontro que fecha a ronda 33 do campeonato.

Com apenas um jogo por disputar, a penúltima jornada da Liga BWIN termina esta segunda-feira, com o Belenenses a receber o Famalicão, às 20h15. Um jogo crucial para as contas do azuis que, em caso de derrota ou empate, apenas podem aspirar chegar ao 16.º lugar, que dá acesso à disputa do play-off.

Quem ficará feliz com uma escorregadela é o Arouca que, depois do desaire de ontem, garante automaticamente a permanência, uma vez que tem vantagem no confronto direto com o Tondela, que tem menos três pontos.

Por outro lado, em caso de vitória, a equipa de Franclim Carvalho atinge os 28 pontos e ultrapassa, assim, o Tondela e Moreirense na classificação, antes da deslocação a Arouca, na última jornada. Neste momento, cónegos e beirões - que perderam os respetivos jogos -, já só podem sonhar com uma vaga no play-off.