Liga revela os dez candidatos a melhor jogador jovem de 2021/22

Três deles ajudaram o FC Porto a conquistar o título de campeão.

A Liga divulgou na manhã deste domingo os candidatos a melhor jovem do último campeonato, numa escolha final que será revelada na próxima terça-feira, no "Kick Off", evento que terá como prato forte o sorteio da Liga Bwin 2022/23.

Com três jogadores, o FC Porto é o clube mais representado, embora Vitinha já se tenha transferido para o PSG. As escolhas surgiram de uma votação junto de treinadores e capitães.

Confira os nomeados:

FC Porto: Vitinha, Diogo Costa e Evanilson

Sporting: Matheus Nunes e Edwards

Benfica: Darwin

Gil Vicente: Samuel Lino

V. Guimarães: André Almeida

Santa Clara: Ricardinho

Paços de Ferreira: Nuno Santos