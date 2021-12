Liga reagenda próximo jogo do Belenenses para o campeonato

Conjunto liderado pelo treinador Filipe Cândido, que enfrentou um surto de covid-19, tem mais um dia para preparar este encontro.

A Liga de Clubes anunciou, esta segunda-feira, que o encontro entre o Belenenses e o Estoril, relativo à 14.ª e próxima jornada da Liga Bwin, agendado inicialmente para dia 11 (sábado seguinte), foi adiado para o próximo domingo (15 horas).

A mudança de data do desafio, a realizar-se no Estádio do Jamor, conforme expressa o comunicado do organismo, "deveu-se à solicitação das [duas] sociedades desportivas", que ocupam, respetivamente, o quinto e o 18.º lugar do principal campeonato.

O Belenenses solicitou à Liga o adiamento do jogo dado que todo o plantel está em quarentena até à próxima sexta-feira, dia anterior à data que estava previsto realizar-se a partida., devido a um surto de covid-19 causado pela variante Ómicron, algo a que o Estoril não ficou indiferente.

Os elementos ligados à estrutura do futebol profissional do Belenenses que testaram negativo, desde o aparecimento dos vários casos de infeção, voltaram, esta segunda-feira, a realizar testes PCR e não registaram resultados positivos.