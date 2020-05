Comunicado da Liga na sequência da notícia sobre falsos positivos nos testes à covid-19 às equipas da I Liga e à escolha do laboratório

A Liga Portugal reagiu este sábado de manhã, através de um comunicado, à notícia do jornal Expresso sobre os testes à covid-19 realizadas a futebolistas em Portugal, dando ênfase à parte em que é referido que o laboratório que realiza os exames é liderada pelos filhos de Luís Filipe Menezes, antigo autarca de Vila Nova de Gaia; e Fernando Gomes, presidente da FPF.

"A Unilabs acolheu todas as exigências impostas pela Liga Portugal, e trata-se de um laboratório com reconhecimento nacional e internacional, quer pela qualidade do serviço, quer pela disponibilidade de vários postos de colheita em diversos pontos do país", pode ler-se no início do comunicado.

O organismo presidido por Pedro Proença esclarece ainda que a "A Liga Portugal não recebe qualquer receita proveniente deste acordo" e "não é informada pelo Laboratório do resultado dos testes", acrescentando que "o protocolo celebrado não pressupõe exclusividade e os clubes são livres de realizar os testes com o laboratório que entenderem mais adequado".

Sobre, os falsos positivos nos testes realizados aos jogadores do V. Guimarães e Famalicão, equipas da I Liga, realizados pelo laboratório que testou os jogadores e equipas técnicas das 18 equipas do principal escalão do futebol português, a Liga diz ter contactado a Unilabs, "tendo a mesma informado de acordo com o Comunicado que já hoje publicou, em conjunto, com o Centro Hospitalar Universitário São João".

COMUNICADO

"No âmbito de notícias veiculadas no dia de hoje, que levantam questões à forma como a escolha do laboratório para testar os clubes do Futebol Profissional, a Liga Portugal esclarece que esta escolha foi feita depois de uma consulta ao mercado, durante a qual foram pedidos pareceres a sete laboratórios, dos quais obtivemos quatro respostas.

A Unilabs foi o laboratório que melhores condições ofereceu para a quantidade e especificidade dos testes pedidos pela Direção-Geral da Saúde, sendo reconhecidamente um laboratório com credibilidade:

Perante estes factos, a Liga Portugal entende ser pertinente esclarecer o seguinte:

1- No sentido de serem retomadas as competições profissionais de futebol com todas as medidas de segurança e prevenção definidas pela Direção-Geral de Saúde, a Liga Portugal entendeu protocolar com um laboratório, de forma a prestar apoio aos Clubes da Liga NOS e LigaPro (na altura ainda não havia decisão sobre a suspensão definitiva), no que são as necessidades inerentes a uma logística complexa de realização de testes de diagnóstico COVID-19;

2 - Foi feita uma consulta exaustiva ao mercado a várias unidades de saúde e laboratoriais. A Unilabs acolheu todas as exigências impostas pela Liga Portugal, e trata-se de um laboratório com reconhecimento nacional e internacional, quer pela qualidade do serviço, quer pela disponibilidade de vários postos de colheita em diversos pontos do país;

3 - Os testes são contratualizados e pagos por cada clube de forma individual com o laboratório escolhido. A Liga Portugal não recebe qualquer receita proveniente deste acordo; A Liga Portugal não é informada pelo Laboratório do resultado dos testes;

4 - O protocolo celebrado não pressupõe exclusividade e os clubes são livres de realizar os testes com o laboratório que entenderem mais adequado, desde que respeitem os critérios e exigências definidas pelas autoridades de saúde. Não há obrigatoriedade de realização dos testes na Unilabs, embora a grande generalidade dos Clubes tenha optado por o fazer;

5 - A Liga Portugal questionou a Unilabs, a sua parceira relativamente às questões relacionadas com os atletas do FC Famalicão e Vitória SC, tendo a mesma informado de acordo com o Comunicado que já hoje publicou, em conjunto, com o Centro Hospitalar Universitário São João;

6 - A Liga Portugal tudo tem feito para que o Futebol possa regressar, dentro da maior normalidade possível. Todo e qualquer passo que tem sido dado é fruto de um trabalho profundo e, no campo da saúde, em articulação com os médicos. Esta semana proporcionámos aos Clubes do Futebol Profissional uma ação de trabalho e esclarecimento com o Professor Filipe Froes, pneumologista, consultor da DGS e da Liga Portugal. Juntos temos estado a trabalhar com o objetivo de uma Retoma tranquila, que permita terminar a temporada, como é desejo de todos."