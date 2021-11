Liga quer apurar "eventual responsabilidade disciplinar" pelo ocorrido no Belenenses-Benfica

Comunicado do organismo presidido por Pedro Proença acerca da conclusão antecipada do duelo da 12.ª ronda do principal campeonato

A direção executiva da Liga Portugal anunciou, este domingo, que vai enviar uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para apurar, em concreto, o sucedido no Belenenses-Benfica, terminado aos 48' por falta de jogadores azuis.

A decisão do organismo que tutela as competições profissionais de futebol do país, explica, "permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar" no que diz respeito ao "cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis" contra a pandemia de covid-19.

A Liga Portugal vai avançar com uma participação disciplinar, a ser enviada ao Conselho de Disciplina da FPF, de forma a averiguar o sucedido no estádio do Jamor, durante o encontro entre a Belenenses SAD e o SL Benfica, da 12ª jornada da Liga Portugal Bwin. Esta decisão, tomada em reunião de Direção Executiva realizada na manhã deste domingo, permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis", lê-se.

O jogo entre Belenenses SAD e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga Bwin, terminou aos 48 minutos, pelo facto de a equipa azul, que começara com nove atletas, devido a um surto de covid-19 que assolou o plantel, ter ficado sem o número mínimo de atletas.

O Belenenses SAD reatou o desafio, no Jamor, com sete elementos e, três minutos após começar a segunda parte, um jogador lesionou-se, o que obrigou ao fim do encontro, por o conjunto não ter, sequer, atletas suplentes no banco.

Aquando do final, o Benfica vencia por 7-0, resultado homologado pela Liga Portugal, com golos de ​​​​​​​Kau (minuto 1), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de grande penalidade), Weigl (27), Darwin (32, 34 e 45), no jogo 600 de Jorge Jesus na Liga Bwin.