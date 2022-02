Liga portuguesa tem pouco mais de 57 minutos de tempo útil de jogo

Primeiro campeonato nacional está cinco lugares acima do último posto da classificação do CIES. Vagas no pódio são ocupadas, respetivamente, por Países Baixos, Suécia e Rússia

A Liga Bwin, principal escalão do futebol português, ocupa o 31.º lugar num ranking composto por 36 escalões primodivisonários relativo à quantidade de tempo útil de jogo, revelou, esta segunda-feira, um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

Numa análise que engloba dados desde a época 2018/19, o primeiro campeonato português apresenta, desde então e até à atualidade, uma média de 57 minutos e nove segundos de tempo em que a bola está a rolar sobre a relva.

Em sentido oposto, no lote das 36 ligas analisadas, Eredivisie (Países Baixos) é a que tem mais tempo útil de jogo: 63 minutos e 21 segundos. O pódio é composto pela liga principal da Suécia (63' e cinco segundos) e da Rússia (62' e 59 segundos).

A liga que integra as "big-five" melhor classificada é a Serie A. O campeonato primodivisionário de Itália está situado no quinto lugar e apresenta 61' e 35 segundos de tempo útil, seguindo-se a Bundesliga (sexta, com 61:28), a Premier League (nona, com 60:59), a Ligue 1 (13.ª com 60:32) e a La Liga (23.ª com 58:36).

O mais recente estudo do Observatório do Futebol incluiu uma investigação aos 31 campeonatos principais de igual número de países - as únicas exceceções foram os escalões secundários de Inglaterra, França, Espanha e, também, de Itália.