Liga oficializa a data e hora do jogo entre Tondela e Moreirense

Partida da ronda 13 tinha sido adiada. Será disputada no dia 3 de janeiro.

A Liga oficializou esta quarta-feira a realização do encontro entre Tondela e Moreirense no dia 3 de janeiro, com apito inicial agendado para as 20h15.

Recorde-se que o encontro, da jornada 13, tinha sido adiado, depois da ARS Centro ter determinado o isolamento profilático de toda a equipa do Tondela.

Na altura, os guarda-redes Pedro Trigueira e Babacar Niasse, os centrais Manu Hernando e Ricardo Alves, o extremo Salvador Agra e o treinador Pako Ayestarán estavam infetados.