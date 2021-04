Liga NOS tem dos piores registos de tempo útil de jogo e é das mais faltosas da Europa

Estudo do CIES Football Observatory analisou parâmetros como o tempo útil de jogo, tempo total de jogo, número de faltas e tempo perdido por cada falta, em 37 campeonatos da Europa.

O CIES Football Observatory fez um estudo sobre o tempo útil de jogo em 37 campeonatos europeus: as 30 principais divisões, as cinco segundas divisões dos Big-5 (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) e ainda a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O período analisado foi de 1 de julho de 2019 a 3 de março de 2021.

Em Portugal, foram tidos em conta 495 jogos.

E começando pelo tempo útil de jogo, a Liga NOS aparece numa das posições mais baixas, sendo a quinta liga em que menos tempo se joga, efetivamente. Se a média de tempo útil nos 37 campeonatos analisados é de 61,3%, por terras lusitanas é apenas de 58,3%. Pior só mesmo a segunda divisão espanhola (55,9%), a liga da República Chéquia (56,8%), o Championship (57,2%), de Inglaterra, e a primeira liga da Grécia (57,5%).

Por outro lado, em Portugal é onde se joga mais tempo, no total - em média, 1h37m51s. É o quarto campeonato europeu com mais tempo de jogo, mas, como referido, o quinto com menos tempo útil.

O estudo indica que a principal razão para as paragens de jogo tem a ver com a bola fora das quarto linhas. Neste fator, Portugal aparece no 14.º lugar da lista, com 20,4% de tempo do jogo com a bola fora.

Outro indicador analisado foi a percentagem de tempo de jogo parado devido a faltas e, aqui, a liga portuguesa volta a estar em destaque pela negativa. É a terceira mais interrompida por faltas, o que corresponde a 17,4% do tempo de paragem. Na liderança está o campeonato grego (19%) e, de seguida, a segunda divisão de Espanha (18,3%).

E analisando o número de faltas cometidas por jogo, Portugal ocupa o quarto lugar da lista, com uma média de 31,7 faltas por encontro. O campeonato da Sérvia é o mais faltoso, com uma média de 35,6 faltas.

A fechar, o CIES Football Observatory olhou para o tempo que se perde sempre que é assinalada uma falta. Em média, na Liga NOS, perdem-se 32,2 segundos por falta, colocando a prova no décimo lugar. Na liderança está a liga turca, com 35,1 segundos perdidos.