Liga NOS: o que falta jogar a Sporting, FC Porto, Benfica e Braga

Sporting empatou a dois golos com o Belenenses na jornada 28 da Liga NOS

Confira o calendário até final da temporada dos quatro primeiros classificados do campeonato. São seis jornadas até ao ponto final.

1.º Sporting - 70 pontos

29.ª jornada - Braga (f)

30.ª jornada - Nacional (c)

31.ª jornada - Rio Ave (f)

32.ª jornada - Boavista (c)

33.ª jornada - Benfica (f)

34.ª jornada - Marítimo (c)

2.º FC Porto - 66 pontos

29.ª jornada - Moreirense (f)

30.ª jornada - Famalicão (c)

31.ª jornada - Benfica (f)

32.ª jornada - Farense (c)

33.ª jornada - Rio Ave (f)

34.ª jornada - Belenenses SAD (c)

3.º Benfica - 60 pontos

29.ª jornada - Santa Clara (c)

30.ª jornada - Tondela (f)

31.ª jornada - FC Porto (c)

32.ª jornada - Nacional (f)

33.ª jornada - Sporting (c)

34.ª jornada - Vitória de Guimarães (c)

4.º Braga - 58 pontos

29.ª jornada - Sporting (c)

30.ª jornada - Marítimo (f)

31.ª jornada - Paços de Ferreira (c)

32.ª jornada - Gil Vicente (f)

33.ª jornada - Moreirense (c)

34.ª jornada - Portimonense (f)