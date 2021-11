Liga nega que o Belenenses tenha solicitado qualquer adiamento na tarde do jogo

"Não houve nenhum pedido formal", disse a O JOGO fonte da Liga

Fonte oficial da Liga disse a O JOGO que "não houve nenhum pedido formal" da parte do Belenenses SAD para o adiamento da partida desta noite, frente ao Benfica, para 12.ª jornada da I Liga, com um desfecho de 7-0, numa partida dada por concluída aos 46 minutos, com a equipa da casa reduzida a seis jogadores.

Ao contrário das afirmações de Rui Pedro Soares, há minutos, que deu conta de uma diligência junto dos serviços da Liga Portugal, apurámos que a mesma não seguiu os trâmites necessários para avaliação de um possível adiamento.