Liga lamenta tragédia na Indonésia e garante minuto de silêncio no resto da jornada 8

Quatro encontros que ainda não foram disputados nesta ronda terão uma homenagem às vítimas

A tragédia na Indonésia, que resultou em mais de 170 mortos, não deixou ninguém indiferente e, também em Portugal, vai ser prestada uma homenagem. A Liga lamentou o sucedido e garantiu um minuto de silêncio para os restantes jogos da jornada oito.

"A Liga Portugal associa-se à consternação pelos trágicos acontecimentos ocorridos no Estádio Kanjuruhan, na Indonésia. Em sinal de respeito pelas vítimas dos chocantes incidentes registados no final do Arema FCPersebaya Surabaya, a Direção Executiva da Liga Portugal informa que os jogos por disputar referentes à 8ª Jornada da Liga Bwin serão antecedidos por um minuto de silêncio", informou o organismo.