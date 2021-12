Liga inicia processo para impedir jogos com menos de 13 jogadores por equipa

Mudança regulamentar "será sujeita a aprovação em Assembleia-Geral" do organismo. Em causa está o ocorrido no Belenenses-Benfica, em 27 de novembro

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) iniciou o processo de alteração regulamentar para impor o adiamento de um jogo sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, anunciou o organismo.

Concluída a reunião de diálogo social, na qual marcaram presença a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e o Sindicato de Jogadores (SJ), o organismo que rege os campeonatos profissionais notou que "já iniciou o processo de alteração regulamentar para que situações como a ocorrida no jogo Belenenses SAD-Benfica, do passado dia 27 de novembro, não se voltem a verificar".

Para as diversas entidades ficou "patente a preocupação transversal e a vontade de construir em conjunto as soluções necessárias para antever e resolver as situações de excecionalidade que possam surgir".

Esta alteração regulamentar, que "será sujeita a aprovação em Assembleia-Geral (AG) extraordinária da LPFP", correspondendo à intenção mostrada pelos organismos responsáveis pelo futebol em Portugal, que se reuniram em 3 de dezembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em causa está o ocorrido em 27 de novembro, quando, um surto do coronavírus SARS-CoV2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do Belenenses SAD - 13 dos quais infetados pela nova estirpe Ómicron -, reduziu os "azuis" a nove no embate com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os "azuis" terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0. A LPFP sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento.