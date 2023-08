Liga enaltece atitude da equipa de arbitragem após susto com adepto no Casa Pia-Sporting

Silvino Sequeira, antigo autarca de Rio Maior e conselheiro leonino, sentiu-se mal na primeira parte do encontro que abriu a segunda ronda do campeonato.

Viveram-se momentos de aflição no estádio a partir do minuto 15, quando um adepto se sentiu mal no jogo entre Casa Pia e Sporting. Tratou-se de Silvino Sequeira, ex-presidente da Câmara Municipa de Rio Maior. O adepto em questão é Silvino Sequeira, de 75 anos, antigo autarca de Rio Maior e ex-membro do Conselho Leonino do Sporting.

De imediato e através dos pedidos de socorro das pessoas mais próximas, os bombeiros acudiram e prestaram a primeira assistência, antes de deslocarem a vítima para outra zona, onde contaram com o apoio das equipas médicas de Casa Pia e Sporting. Foram necessárias manobras de reanimação e o árbitro Nuno Almeida interrompeu o encontro, vendo-se apreensão um pouco por todo o lado, casos de Filipe Martins, Rúben Amorim e o árbitro auxiliar Rui Teixeira. Retirada a vítima e retomado o jogo aos 26", só no início da segunda parte é que o homem, estável, pôde ser transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

A Liga lamentou o sucedido com o adepto e enalteceu a postura do árbitro Nuno Almeida. "A Liga Portugal lamenta profundamente a situação ocorrida com um espectador enquanto assistia ao jogo entre Casa Pia e Sporting, que abriu a segunda jornada da Liga Portugal Betclic, no Estádio Municipal de Rio Maior. A Liga Portugal está e continuará a acompanhar de muito perto a evolução do estado clínico, desejando-lhe a melhor recuperação", pode ler-se.



"A Liga Portugal destaca a forma como a equipa de arbitragem, liderada por Nuno Almeida (AF Algarve), lidou com a situação, ordenando a paragem imediata da partida, e a forma respeitosa como os elementos das duas equipas acataram a mesma, face à emergência médica para assistência ao espectador, que foi, posteriormente, transportado de ambulância para o hospital. Aproveitamos, também, para agradecer aos serviços de emergência presentes no recinto pelos seus esforços e pela forma como providenciaram socorro urgente, bem como a todos os profissionais de saúde, forças de segurança, assistentes de recinto e adeptos que se encontravam nas imediações do local onde o adepto se sentiu mal pela sua rápida assistência", completou.