Liga e Santa Clara confirmam: jogo com o Gil Vicente terá 1000 adeptos no estádio

Clube açoriano e a Liga emitiram um comunicado sobre o regresso dos adeptos ao estádio de São Miguel.

O jogo Santa Clara-Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, vai ter uma assistência de 1000 pessoas, sendo o primeiro jogo profissional da nova época a ter público no estádio devido às restrições da covid-19.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD e a Liga Portugal informam que o jogo Santa Clara-Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no futebol profissional desde março e funcionará como jogo-piloto", assinalam a Liga e o clube açoriano em comunicado.

A permissão de público no estádio de São Miguel surge após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

As duas entidades referem que a entidade de saúde dos Açores "aprovou a presença de público", mediante o "limite máximo de 10 por cento da capacidade total do recinto desportivo", que no caso do estádio de São Miguel são 1000 pessoas.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD e a Liga Portugal congratulam-se pela decisão tomada pela DRS. O futebol português tem sido exemplar no processo paulatino de regresso à normalidade possível", assinala o comunicado, que fala ainda de um "passo histórico" para a Liga e para o "futebol português em geral".

O jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente está marcado para sábado, às 15h00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.